первым насосом можно заполнить цистерну бензином за 24 мин. вторым - за 40 мин.За сколько минут наполнится цистерна, если оба насоса будут работать одновременно?
Математика
первым насосом можно заполнить цистерну бензином за 24 мин. вторым - за 40 мин.За сколько минут наполнится цистерна, если оба насоса будут работать одновременно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24+40=64(мин) одновременная работа насосов Ответ: за 64 минуты
Гость:
24+40=64(мин) Ответ за 64 минуты наполнится обе цистерны или за 1час 4 минуты
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