первым насосом можно заполнить цистерну бензином за 24 мин. вторым - за 40 мин.За сколько минут наполнится цистерна, если оба насоса будут работать одновременно?

Математика

первым насосом можно заполнить цистерну бензином за 24 мин. вторым - за 40 мин.За сколько минут наполнится цистерна, если оба насоса будут работать одновременно?

Автор: Гость