Помогите пожалуйста составить 5 предложений с обоснованием со словом ВРАЧ
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Помогите пожалуйста составить 5 предложений с обоснованием со словом ВРАЧ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Врач - лицо, посвящающее свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний. 2)Каждый врач даёт клятву Гипппократа 3) Уровень благосостояния врачей не влияет на их профессиональную деятельность. 4) Профессия врача - подвиг. 5) Российские врачи имеют свой профессиональный праздник - день медработника.
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