Помогите пожалуйста составить 5 предложений с обоснованием со словом ВРАЧ

Гость: Гость:

1)Врач - лицо, посвящающее свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний. 2)Каждый врач даёт клятву Гипппократа 3) Уровень благосостояния врачей не влияет на их профессиональную деятельность. 4) Профессия врача - подвиг. 5) Российские врачи имеют свой профессиональный праздник - день медработника.