7 м.проволоки разделили на 8 равных кусков .Сколько метров проволоки в одном куске ?
Математика
7 м.проволоки разделили на 8 равных кусков .Сколько метров проволоки в одном куске ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/8=0,875 Наверное так
Гость:
7:8=0,875м проволки в одном куске
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