Какое давление оказывает на грунт мраморная колонна объемом 4 метра в кубе и площадью основания 2 метра в квадрате???

Физика

Какое давление оказывает на грунт мраморная колонна объемом 4 метра в кубе и площадью основания 2 метра в квадрате???

Автор: Гость