Какое давление оказывает на грунт мраморная колонна объемом 4 метра в кубе и площадью основания 2 метра в квадрате???

Физика
Какое давление оказывает на грунт мраморная колонна объемом 4 метра в кубе и площадью основания 2 метра в квадрате???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса=плотность*объем сила=10Н/кг*массу давление=сила/площадь
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