В воскресенье бак наполнен. В понедельник используют 2/3, во вторник используют 2/5 от того что осталось. В среду ещё 300 литров. Всего осталось 1/10.Каков полный объём бака?

Математика
В воскресенье бак наполнен. В понедельник используют 2/3, во вторник используют 2/5 от того что осталось. В среду ещё 300 литров. Всего осталось 1/10.Каков полный объём бака?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - полный бак, тогда [latex]x = \frac{2}{3}x + \frac{2}{5}(x-\frac{2}{3}x) + 300 + \frac{1}{10}x\\ x = \frac{2}{3}x + \frac{2}{15}x + 300 + \frac{1}{10}x\\ x=\frac{20x+4x+3x}{30} + 300\\ \frac{1}{10}x = 300\\ x=3000 [/latex] Ответ: 3000л
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