В воскресенье бак наполнен. В понедельник используют 2/3, во вторник используют 2/5 от того что осталось. В среду ещё 300 литров. Всего осталось 1/10.Каков полный объём бака?

Математика

В воскресенье бак наполнен. В понедельник используют 2/3, во вторник используют 2/5 от того что осталось. В среду ещё 300 литров. Всего осталось 1/10.Каков полный объём бака?

Автор: Гость