Какую массу (в кг) этиленгликоля можно получить из 108 м в кубе этилена (н.у.), если известно, что массовая доля выхода продукта реакции состовляет 0,78 от теоретического?

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Кубический метр это 1000л.Следовательно 108 м^3=108 000л. 108 000л х г C2H4+2KMnO4+4H2O====>C2H4(OH)2+2MnO2+2KOH Vm=22,4л/моль M=62г/моль V=22,4 л m=62 г Отсюда следует пропорция: 108 000/22,4=x/62 Следовательно x=(108 000*62)/22,4=298928,57 г (масса этиленгликоля,теоритическая) или примерно 299 кг Есть формула: w(выхода)=m(практическая)/m(теоритическая и всё это умножить на 100%. Из этой формулы выводим что m практическая=m(теоритическая)*w(выхода)/100% m(практическая)=299кг*78%/100%=233,22 кг. 78% это 0,78 ,которые были даны по условию. Ответ:233,22 кг.