В первом и во втором пакетах по 25 орехов, а в третьем-столько,сколько в первом и во втором вместе.Сколько орехов в третьем пакете?.Сколько всего орехов в трЁх пакетах?
Математика
В первом и во втором пакетах по 25 орехов, а в третьем-столько,сколько в первом и во втором вместе.Сколько орехов в третьем пакете?.Сколько всего орехов в трЁх пакетах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+25=50(орехов)- в третьем пакете 25+25+50=100(орехов)- всего Ответ: в третьем пакете 50орехов, 100 орехов в трех пакетах.
Гость:
1)25+25=50(о)в третем 2)25+25+50=100(о)всего Ответ 50 в третем,100 во всех
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