В первом и во втором пакетах по 25 орехов, а в третьем-столько,сколько в первом и во втором вместе.Сколько орехов в третьем пакете?.Сколько всего орехов в трЁх пакетах?

Математика

В первом и во втором пакетах по 25 орехов, а в третьем-столько,сколько в первом и во втором вместе.Сколько орехов в третьем пакете?.Сколько всего орехов в трЁх пакетах?

Автор: Гость