помогити пажалюста решит задачу . С аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км/ч. Через 2ч с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет, каторый через 3 ч после своего вылета перегнал вертолет на 840 км. Найди...

Математика

помогити пажалюста решит задачу . С аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км/ч. Через 2ч с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет, каторый через 3 ч после своего вылета перегнал вертолет на 840 км. Найдите скорость самолета.

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