помогити пажалюста решит задачу . С аэродрома  вылетел вертолет со скоростью 210 км/ч. Через 2ч с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет, каторый через 3 ч  после своего вылета перегнал вертолет на 840 км. Найди...

Математика
помогити пажалюста решит задачу . С аэродрома  вылетел вертолет со скоростью 210 км/ч. Через 2ч с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет, каторый через 3 ч  после своего вылета перегнал вертолет на 840 км. Найдите скорость самолета.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сколько времени летел вертолет? 2+3=5 (час) 2. Какое расстояние пролетел веролет за 5 часов? 210*5=1050 (км) 3. Какое расстояние расстояние пролетел самолет? 1050+840=1890 (км) 4. С какой скоростью летел самолет? 1890:3=630 (км/ч) Ответ: Скорость самолета 630 километров в час.
Гость:
всего вертолет пролетел 2+3=5 часов 210*5=1050км-пролетел вертолет за 5 ч 1050+840=1890км-пролетел самолет 1890:3=630км ч -скорость самолета 
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