Из пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 105км/ч. Одновременно с ним из пункта В в пункт А выехал автомобиль со скоростью 120 км/ч.Растояние маежду пунктами А и В равна 300км. Какую дистанцию проедут автобус и ватомоби...

Математика

Из пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 105км/ч. Одновременно с ним из пункта В в пункт А выехал автомобиль со скоростью 120 км/ч.Растояние маежду пунктами А и В равна 300км. Какую дистанцию проедут автобус и ватомобиль до того как встретятся?

Автор: Гость