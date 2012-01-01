Из пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 105км/ч. Одновременно с ним из пункта В в пункт А выехал автомобиль со скоростью 120 км/ч.Растояние маежду пунктами А и В равна 300км. Какую дистанцию проедут автобус и ватомоби...
Математика
Из пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 105км/ч. Одновременно с ним из пункта В в пункт А выехал автомобиль со скоростью 120 км/ч.Растояние маежду пунктами А и В равна 300км. Какую дистанцию проедут автобус и ватомобиль до того как встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v₁ = 105км/ч v₂ = 120км/ч Sобщ = 300км Общее расстояние складывается из расстояний, которые проедят автомобиль и автобус до встречи, т.е. Sобщ = S₁+S₂ Сначала вычислим, в какомй момент времени они встретятся: Sобщ = S₁+S₂ = v₁t*v₂t = t(v₁+v₂) t = Sобщ/(v₁+v₂); t = 300/105+120 = 300/225 = 4/3 (часа) Далее: S₁ = v₁t = 105*4/3 = 140 (км) - автобус S₂ = v₂t = 120*4/3 = 160 (км) - автомобиль
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