в 200г раствора содержится 8г соли. Определите процент содержания соли в растворе
Математика
в 200г раствора содержится 8г соли. Определите процент содержания соли в растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200г=100% 2г=1% 8г/2г=4%
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