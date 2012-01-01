в 200г раствора содержится 8г соли. Определите процент содержания соли в растворе

Математика
в 200г раствора содержится 8г соли. Определите процент содержания соли в растворе
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200г=100% 2г=1% 8г/2г=4%
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