Между числами 5 и 1 вставьте семь чисел, чтобы получилась арифметическая прогрессиия (а1=5,а9=1)
Алгебра
Между числами 5 и 1 вставьте семь чисел, чтобы получилась арифметическая прогрессиия (а1=5,а9=1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а9=5-8d=1 d=0,75 числа соответственно 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1
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