Между числами 5 и 1 вставьте семь чисел, чтобы получилась арифметическая прогрессиия (а1=5,а9=1)

Алгебра

Между числами 5 и 1 вставьте семь чисел, чтобы получилась арифметическая прогрессиия (а1=5,а9=1)

Автор: Гость