Разбор по составу слова работушка
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Разбор по составу слова работушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное а - окончание работушк - основа работ - корень ушк - суффикс.
Гость:
работ-корень ушк-суффикс а-окончание
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