звуко-буквенный состав слова НЕНАСТЬЕ
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звуко-буквенный состав слова НЕНАСТЬЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
н-согласная,твёрдая,непарная,звонкая е-гласная,безударная н-согласная,твёрдая,непарная,звонкая а-гласная ударная с-согласная,парная,твёрдая,глухая т-согласная,парная,глухая,мягкая ь Й-согласная,твёрдая,непарная,звонкая е Э-гласная,безударная у буквы е будет два звука это Й и Э
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