Фрекен Бок испекла 37 маленьких и 29 больших плюшек. За день Карлсон сьел 23 плюшки.Сколько плюшек осталось? Фрекен Бок испекла 37 маленьких и 29 больших плюшек. За день Карлсон сьел 32 плюшки.Сколько плюшек осталось? Выбери из...

Математика
Фрекен Бок испекла 37 маленьких и 29 больших плюшек. За день Карлсон сьел 23 плюшки.Сколько плюшек осталось? Фрекен Бок испекла 37 маленьких и 29 больших плюшек. За день Карлсон сьел 32 плюшки.Сколько плюшек осталось? Выбери из них задачу, которую можно решить тремя способами. Как ты е узнал? Выполни все способы решения задачи. Сколькими способами можно решить другую задачу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 1) 37+29=66(п) всего испекла Фрекен Бок 2)66-23=43(п)  осталось  плюшек, 2 способ 1)37-23=14(п) осталось больших   плюшек,после того , как поел Карлсон 2) 14+29=43(п) осталось всего плюшек   3 способ  1)29-23=6(п) осталось маленьких   плюшек,после того , как поел Карлсон 2) 6+37=43(п) осталось всего плюшек    4 способ выражением (37+29)-23=43       Вторая задача может решется 2-мя способами+ выражением. Тремя способами  решается первая задача, потому что 37 и 29 больше, чем 23(то что сьел Карлсон), и мы можем вычесть это число из любого первого(37) или второго( 29)
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