в результате каких реакций выделяется осадок: а)FeS+HCl б)Ca(NO3)2+Na2CO3 в)Na2CO3+HNO3 г)Ba(OH)2+HNO3 д)CaCl2+H3PO4
Химия
в результате каких реакций выделяется осадок: а)FeS+HCl б)Ca(NO3)2+Na2CO3 в)Na2CO3+HNO3 г)Ba(OH)2+HNO3 д)CaCl2+H3PO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) FeS+HCL=FeCL2+H2S(газ) 2) Ca(NO3)2+Na2CO3=CaCO3(осадок)+2NaNO3 3)Na2CO3+2HNO3=2NaNO3+CO2(газ)+H2O 4) Ba(OH)2+2HNO3=Ba(NO3)2+2H2O 5)3CaCl2+2H3PO4=Ca3(PO4)2(осадок)+6HCl Ответ:2,5
Гость:
2)CaCO3 -осадок 5)Сa3(PO4)2-осадок
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