Какова массовая доля нитрата калия в растворе полученном после смешивания 90г 2%-ого раствора и 110г 5%-ого раствора нитрата калия?
Химия
Какова массовая доля нитрата калия в растворе полученном после смешивания 90г 2%-ого раствора и 110г 5%-ого раствора нитрата калия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*0,02=1,8 г в первом, 110*0,05=5,5 г во втором значит в сумме 7,3 г на 200 г раствора массовая доля:7,3/220=3,318%
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