Какова массовая доля нитрата калия в растворе полученном после смешивания 90г  2%-ого раствора и 110г  5%-ого раствора нитрата калия?

Химия
Какова массовая доля нитрата калия в растворе полученном после смешивания 90г  2%-ого раствора и 110г  5%-ого раствора нитрата калия?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*0,02=1,8 г в первом, 110*0,05=5,5 г во втором значит в сумме 7,3 г на 200 г раствора массовая доля:7,3/220=3,318%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ЗАПИШИТЕ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ МКТ газа через абсолютную температуру
Ответить
Химия
Расположите в порядке увеличения полярности связей следующие соединения: 1)AlBr3 2)HBr 3)KBr 4)Br2
Ответить
Физика
Сила тока в электрической цепи изменяется по закону i = 3cos (100πt + π/3) А. Определите амплитуду колебания силы тока, действующее значение силы т...
Ответить
Алгебра
дана конечная арифметическая прогрессия (аn) найдите n если а1=1 d=0.5 аn=5
Ответить
Алгебра
Расстояние между пунктами А и Б по реке 24 км. Катер проплыл от пункта А до пункта Б и вернулся обратно, затратив на весь путь 3,5 часа. Найдите со...
Ответить