ЗАПИШИТЕ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ МКТ газа через абсолютную температуру

Физика
ЗАПИШИТЕ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ МКТ газа через абсолютную температуру
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  p=1/3 mon V2 р-давление mo-масса молекулы V2-среднее значение концентрации молекул
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