ЗАПИШИТЕ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ МКТ газа через абсолютную температуру
Физика
ЗАПИШИТЕ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ МКТ газа через абсолютную температуру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=1/3 mon V2 р-давление mo-масса молекулы V2-среднее значение концентрации молекул
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