Определите длину окружности и площадь круга, если радиус R=6 см.
Математика
Определите длину окружности и площадь круга, если радиус R=6 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sкруга = 2 * пи * R^2 = 2 * 3.14 * 36 = 226.08 Длина круга = 2 * пи * R = 2 * 3.14 * 6 = 37.68
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Українська література
1.Как животные выживают в Тайге? 2.Как животные выживают в Лесах? 3.Как животные выживают в Степи? 4.Как животные выживают в Пустыни?
Химия
Сколько бензола в граммах можно получить из 100 литров ацетилена, если выход бензола составляет 70% от теоретически возможного