Определите длину окружности и площадь круга, если радиус R=6 см.

Математика
Определите длину окружности и площадь круга, если радиус R=6 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sкруга = 2 * пи * R^2 = 2 * 3.14 * 36 = 226.08 Длина круга =  2 * пи * R = 2 * 3.14 * 6 = 37.68 
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