КАК ПЕРЕВОДЯТСЯ СЛОВА НА АНГЛИСКОМ СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПРИБЫВАТЬ ГОЛОС СЕРЕБРО ЗОЛОТО
Английский язык
КАК ПЕРЕВОДЯТСЯ СЛОВА НА АНГЛИСКОМ СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПРИБЫВАТЬ ГОЛОС СЕРЕБРО ЗОЛОТО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сильный-strong слабый-weak прибывать-to appear голос-voice серебро-silver золото-gold
Гость:
СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПРИБЫВАТЬ ГОЛОС СЕРЕБРО ЗОЛОТО STRONG WEAK ARRIVE VOICE SILVER GOLD
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