КАК ПЕРЕВОДЯТСЯ СЛОВА НА АНГЛИСКОМ СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПРИБЫВАТЬ ГОЛОС СЕРЕБРО ЗОЛОТО

Английский язык
КАК ПЕРЕВОДЯТСЯ СЛОВА НА АНГЛИСКОМ СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПРИБЫВАТЬ ГОЛОС СЕРЕБРО ЗОЛОТО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сильный-strong слабый-weak прибывать-to appear голос-voice серебро-silver золото-gold
Гость:
СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПРИБЫВАТЬ ГОЛОС СЕРЕБРО ЗОЛОТО  STRONG    WEAK     ARRIVE       VOICE    SILVER    GOLD
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