1.Как животные выживают в Тайге? 2.Как животные выживают в Лесах? 3.Как животные выживают в Степи? 4.Как животные выживают в Пустыни?

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В тайги есть животные которые питаются растительностью- это лоси,зайцы, белки. а из хищников можно встретить рысь, куницу ,соболя они в свою очередь питаются животными, а так же обитает бурый медведь всеядный он может питаться и малиной, мёдом и мясом других животны. В лесах животные обитают кабан,зубр косуля которые могут питаться жёлудями,волк мясо других животных, ёж -грибими, ягодами, а так же птицы тетерев, сова, чёрный дрозд- насекомыми и мелкими грызунами. в степях так же есть ратенеядные животные- сайгак,куланы зайцы, суслика хомяки, из хищных - лиса, волки, ласки,хори они питаюся мясом других животных. в пустыни животные ведут в основном ночной образ жизни, прячась в норы, в кусты кандыма, удавы зарываются в глубь песка во влажный слой.