Сколько бензола в граммах можно получить из 100 литров ацетилена, если выход бензола составляет 70% от теоретически возможного

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Чтобы из ацетилена получить бензол необходимо провести реакцию тримеризации: 3C2H2===>C6H6(проходит эта реакция при 450-500 градусах цельсия и катализатором является активированный уголь,т.е. C ) 100 л х г 3С2Н2=========>С6Н6 Vm=22,4л/моль M=78г/моль V=67,2 л m=78 г Из этого следует пропорция: 100/67,2=x/78 Следовательно x=100*78/67,2=116,1 г (примерно) Далее по формуле w(выхода)=m(практическая)/m (теоритическая)*100% вычисляем m(практичекую)=w(выхода)*m(теорит.)/100%=70%*116,1/100%=81,27 г. Ответ:81,27 г.