помогите найти походную y=X SIN X
Алгебра
помогите найти походную y=X SIN X
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y'=sinx+xcosx.......................................................
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