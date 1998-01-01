запишите в виде дроби частное а)4:7 б)8:11 в)1:6 г)9:1

Математика
запишите в виде дроби частное а)4:7 б)8:11 в)1:6 г)9:1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 4/7 б) 8/11 в) 1/6 г) 9/1
Гость:
    4:7=   [latex]\frac{4}{7}[/latex]        8:11=      [latex]\frac{8}{11}[/latex]         1:6=       [latex]\frac{1}{6}[/latex]      9:1=       [latex]\frac{9}{1}[/latex]
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