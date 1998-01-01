подберите такие натуральные числа а и в чтобы выполнялось равенство 3*а+6*в=1998
Алгебра
подберите такие натуральные числа а и в чтобы выполнялось равенство 3*а+6*в=1998
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а=354 в=156 методом подбора
Гость:
а = 444 в = 111 Тоже методом подбора.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выписать имена существительные по признакам 1. Имя нарицательное,неодуш.,жен.рода, ед.ч., отвечает на вопрос что? главный член предложения. 2.назыв...
Русский язык
ввставьте пропущеные буквы и раскройте скобки. укажите вид,лицо,и число разноспрягаемых глаголов хотеть, бежать. оброзец:хочет оконьчание ет (несов...
Математика
Кукурузой занято 84 га,что составляет4 площади всего поля.Определите площадь поля/Кукурузой занято 84 га,что составляет 4/7 площади всего поля.Опре...