Выписать имена существительные по признакам 1. Имя нарицательное,неодуш.,жен.рода, ед.ч., отвечает на вопрос что? главный член предложения. 2.называет лицо муж.рода., имя нариц., одуш.,ед.ч.,отвечает на вопрос в кого? второстеп...

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Выписать имена существительные по признакам 1. Имя нарицательное,неодуш.,жен.рода, ед.ч., отвечает на вопрос что? главный член предложения. 2.называет лицо муж.рода., имя нариц., одуш.,ед.ч.,отвечает на вопрос в кого? второстепен. член предлож. ТЕКСТ Когда мне было лет шесть,я совершенно не знал,кем же я буду на этом свете.Мне все люди вокруг очень нравились и все работы тоже.У меня тогда в голове была ужасная путаница.Я ни как не мог толком решить,за какое же дело мне приниматься.То я хотел быть астрономом,а то капитаном дальнего плаванья.А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро.

Автор: Гость