Кукурузой занято 84 га,что составляет4 площади всего поля.Определите площадь поля/Кукурузой занято 84 га,что составляет 4/7 площади всего поля.Определите площадь поля.

Математика

Кукурузой занято 84 га,что составляет4 площади всего поля.Определите площадь поля/Кукурузой занято 84 га,что составляет 4/7 площади всего поля.Определите площадь поля.

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