Кукурузой занято 84 га,что составляет4 площади всего поля.Определите площадь поля/Кукурузой занято 84 га,что составляет 4/7 площади всего поля.Определите площадь поля.

Математика
Кукурузой занято 84 га,что составляет4 площади всего поля.Определите площадь поля/Кукурузой занято 84 га,что составляет 4/7 площади всего поля.Определите площадь поля.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 га=4/7; 84:4/7=147(га) Ответ: 147 га площадь поля. 
Гость:
84=1/4 84:1*4=336 га ответ 336 га все поле   84=4/7 84:4*7=147 га все поле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определить объём воздуха необходимого для сжигания 8,96 л пропана.
Ответить
Алгебра
В витаминный сбор входят измельченные плоды малины и шиповника в отношении 2:7.Какой примерно процент в этой смеси составляют плоды малины?
Ответить
Математика
расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 часа, а автобус скорость которого на 18 км/ч меньше за 3,75часов определите скорость авто...
Ответить
Математика
подобрать значения переменных и решить задачу. Для ремонта двух книг Косте нужно 3 ч.Сколько времени нужно для ремонта 4 книг?6книг?c книг?
Ответить
Математика
39 дм = ...м ...дм 48 мм = ...см ...мм
Ответить