Кукурузой занято 84 га,что составляет4 площади всего поля.Определите площадь поля/Кукурузой занято 84 га,что составляет 4/7 площади всего поля.Определите площадь поля.
Математика
Кукурузой занято 84 га,что составляет4 площади всего поля.Определите площадь поля/Кукурузой занято 84 га,что составляет 4/7 площади всего поля.Определите площадь поля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 га=4/7; 84:4/7=147(га) Ответ: 147 га площадь поля.
Гость:
84=1/4 84:1*4=336 га ответ 336 га все поле 84=4/7 84:4*7=147 га все поле
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