подобрать значения переменных и решить задачу. Для ремонта двух книг Косте нужно 3 ч.Сколько времени нужно для ремонта 4 книг?6книг?c книг?

Математика
подобрать значения переменных и решить задачу. Для ремонта двух книг Косте нужно 3 ч.Сколько времени нужно для ремонта 4 книг?6книг?c книг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-й вариант: обозначим за х одну книгу, дальше найдем сколько времени Косте нужно на 1 книгу из уравнения:2х=3, значит на одну книгу Косте нужно 1,5 часа. Отсюда для 4-х книг: 4*1,5=6, а для шести:6*1,5=9, а для ремонта с книг:с*1,5 2-й вариант: обозначим за х две книги,значит для 4-х книг 2x а отсюда для 4-х книг это 6 часов, для 6-ти книг это 3х, соответственно при х=3 время для 6-ти книг 9 часов
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