в дименой колекцие 512 марок.из них 129 марок оспорте,о космосе в 2 раза больша, чем о спорте.а остальные марки о животных.каких марок большо- о спорте или о животных- и насколька

Математика
в дименой колекцие 512 марок.из них 129 марок оспорте,о космосе в 2 раза больша, чем о спорте.а остальные марки о животных.каких марок большо- о спорте или о животных- и насколька
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)129*2=258(марок о космасе) 2)512-(258+129)=125 (марок о животных)
Гость:
1)129*2=258(м)-марки о космосе 2)129+258=387(м)- марки о космосе и марки  о спорте 3)512-387=125(м)-марки о животных 4)129-125=4(м) Ответ: марок о спорте больше чем марок о животных на 4 марки
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