в дименой колекцие 512 марок.из них 129 марок оспорте,о космосе в 2 раза больша, чем о спорте.а остальные марки о животных.каких марок большо- о спорте или о животных- и насколька
Математика
в дименой колекцие 512 марок.из них 129 марок оспорте,о космосе в 2 раза больша, чем о спорте.а остальные марки о животных.каких марок большо- о спорте или о животных- и насколька
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)129*2=258(марок о космасе) 2)512-(258+129)=125 (марок о животных)
Гость:
1)129*2=258(м)-марки о космосе 2)129+258=387(м)- марки о космосе и марки о спорте 3)512-387=125(м)-марки о животных 4)129-125=4(м) Ответ: марок о спорте больше чем марок о животных на 4 марки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Пожалуйста,напишите уравнения реакций ионного обмена,с помощью которых можно получить: 1.натрий-хлорид 2.барий-сульфат 3.железо(2)-гидроксид 4.аз...
Английский язык
Математика
Математика
Из дву населенных пунктов,расстояние между которыми 42км,одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника.Первый шёл со скоростью 9 км.ч,а второ...