в дименой колекцие 512 марок.из них 129 марок оспорте,о космосе в 2 раза больша, чем о спорте.а остальные марки о животных.каких марок большо- о спорте или о животных- и насколька

Математика

в дименой колекцие 512 марок.из них 129 марок оспорте,о космосе в 2 раза больша, чем о спорте.а остальные марки о животных.каких марок большо- о спорте или о животных- и насколька

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