у девнегреческого математика Пифагора спросили: (сколько у Вас учеников?) он ответил: (половина моих учеников изучают математику, четверть- природоведение, 1/7 - проводит время в раздумьях, а 3 оставшихся являются девочками). С...
Математика
у девнегреческого математика Пифагора спросили: (сколько у Вас учеников?) он ответил: (половина моих учеников изучают математику, четверть- природоведение, 1/7 - проводит время в раздумьях, а 3 оставшихся являются девочками). Сколько учеников было у Пифагора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишем: 1/2+1/4+1/7 приведем к общему знаменателю,общий знаменатель 28,соответственно: (14+7+4)/28 Общий знаменатель это и есть количество учеников: В классе 14 человек изучают математику 7 человек изучают природоведение 4 проводят время в раздумьях 3-е девочки
Гость:
1/2 математика 1/4 природоведение 1/7 в раздумьях 3чел девочки 1/2+1/4+1/7= 14+7+4/28=25/28 это матем природ и в раздумьях,найдем сколько девочек , за все количество детей берем 1,тогда 1-25/28=28/28-25/28=3/28 девочек ,а по условию их 3,значит мы можем найти сколько всего учеников 3:3*28=28 учеников ответ всего 28 учеников
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