разобрать по составу-ранней, потемневшие,листья,осенних,опавшая,массой.

Русский язык
разобрать по составу-ранней, потемневшие,листья,осенних,опавшая,массой.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ранней,ран-корень, н-суфф, ей-оконч потемневшие, по-приставка, темн-корень,евш-суфф, ие-окончание листья,листь-корень, я-окончание осенних,осен-корень. н-суфф, их-окончание опавшая, о-приставка. па-корень. вш-суфф, ая-окончание массой.масс-корень, ой-окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 846км, вышли одновреммено на встречу друг другу два поезда. Один шёл со средней скоростью 65км/час, друг...
Ответить
География
Выпишите только те позиции, которые являются существенными при характеристике Древнерусского государства. 1. занятие бортничеством 2.единая власть,...
Ответить
Математика
в классной библиотеке было а книг .Витя и Костя выдали 30 ученикам по в книг.Сколько книг осталось в классной библиотеке?
Ответить
Математика
в квартире 2 комнаты.длина и ширина одной из комнат 6 м и 4 м , адругой-5 м и 4м.сколько потребуется краски, чтобы выкрасить пол в этих комнатах, е...
Ответить
Математика
пожалуйста помогите посчитать 54 см = ..дм ..см
Ответить