разобрать по составу-ранней, потемневшие,листья,осенних,опавшая,массой.
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разобрать по составу-ранней, потемневшие,листья,осенних,опавшая,массой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ранней,ран-корень, н-суфф, ей-оконч потемневшие, по-приставка, темн-корень,евш-суфф, ие-окончание листья,листь-корень, я-окончание осенних,осен-корень. н-суфф, их-окончание опавшая, о-приставка. па-корень. вш-суфф, ая-окончание массой.масс-корень, ой-окончание
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