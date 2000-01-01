в квартире 2 комнаты.длина и ширина одной из комнат 6 м и 4 м , адругой-5 м и 4м.сколько потребуется краски, чтобы выкрасить пол в этих комнатах, если на окраску 1 кв.м пола расходовать 100 г краски
Математика
в квартире 2 комнаты.длина и ширина одной из комнат 6 м и 4 м , адругой-5 м и 4м.сколько потребуется краски, чтобы выкрасить пол в этих комнатах, если на окраску 1 кв.м пола расходовать 100 г краски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь 1-й комнаты: 6*4=24, на 1-ю комнату нужно краски: 24*100=2400 г=2,4 кг Площадь 2-й комнаты: 5*4=20, на 2-ю комнату нужно краски: 20*100=2000 г=2 кг Соответственно на 2 комнаты нужно: 2400+2000=4400 г= 4,4 кг
Гость:
Площадь 1-й комнаты: 6*4=24, на 1-ю комнату нужно краски: 24*100=2400 г=2,4 кг Площадь 2-й комнаты: 5*4=20, на 2-ю комнату нужно краски: 20*100=2000 г=2 кг Соответственно на 2 комнаты нужно: 2400+2000=4400 г= 4,4 кг Ответ:4 кг 400г
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