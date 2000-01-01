в квартире 2 комнаты.длина и ширина одной из комнат 6 м и 4 м , адругой-5 м и 4м.сколько потребуется краски, чтобы выкрасить пол в этих комнатах, если на окраску 1 кв.м пола расходовать 100 г краски

Математика

в квартире 2 комнаты.длина и ширина одной из комнат 6 м и 4 м , адругой-5 м и 4м.сколько потребуется краски, чтобы выкрасить пол в этих комнатах, если на окраску 1 кв.м пола расходовать 100 г краски

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