к каким последствиям для подземных трубопроводов может привести посыпание городских улиц солью в зимнее время года?

Химия
к каким последствиям для подземных трубопроводов может привести посыпание городских улиц солью в зимнее время года?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посыпание солью в зимнее время может привести к разрушению подземных трубопроводов, так как со временем соль доходит до трубопроводов и разрушает их и попадает в воду которую мы потом будем пить.
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