составить цепочку превращений бутан - бутадиен-1,3 - бутен-2 - бутин-2
Химия
составить цепочку превращений бутан - бутадиен-1,3 - бутен-2 - бутин-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-CH2-CH2-CH3===>CH2=CH-CH=CH2===>CH3-CH=CH-CH3===>CH3-C(тройная связь)С-СН3 1) CH3-CH2-CH2-CH3====>CH2=CH-CH=CH2+ 2H2 2) CH2=CH-CH=CH + H2====> CH3-CH=CH-CH3 3) CH3-CH=CH-CH3=======>CH3-C(тройная связь)C-CH3 +H2(проходит при повышенной t и катализатор Al2O3)
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