как найти изложение разговор о бабушках
Русский язык
как найти изложение разговор о бабушках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таня вошла в квартиру в сопровождении двух девочек и одного мальчика. Эти юные гости, взяв почин: "Нет неизвестных героев", пришли к Таниной бабушке послушать рассказ о гибели её сына на войне и почитать его письма и знают, что бабушка ослепла от горя. Таня представила своей бабушке гостей. Слепая Анна Федотовна, так звали бабушку, пригласила их войти в комнату и показала им папку, в которой хранились документы. Одна из девочек сказала, что письма не настоящие. Анне Федотовне не понравился тон, каким девочка произнесла эти слова, и ответила, что это копии писем и попросила открыть ящик комода и достать деревянную шкатулку. Дети попросили бабушку отдать им документы, находящиеся в шкатулке, на что та ответила, что эти письма касаются её сына и она не хотела бы их отдавать. Узнав, что юные посетители хотят забрать эти документы для передачи их в музей, Анна Федотовна попросила детей вернуть эти документы. Она ощупала каждый листок, удостоверилась, что они подлинные, аккуратно сложила в шкатулку и сказала мальчику, чтобы он поставил шкатулку на место, плотно задвинув ящик, чтобы она слышала. Но бабушка слышала сейчас плохо, потому что предыдущий разговор сильно обеспокоил её, удивил и обидел. Она ждала скрипа задвигаемого ящика, вся была сосредоточена на этом скрипе и, когда наконец он раздался, вздохнула с облегчением и попросила ребят уйти, сославшись на усталость. Горечь и не очень понятная обида скоро оставили Анну Федотовну. Вечером она попросила внучку достать письмо сына и почитать ей. Открыв шкатулку, Таня увидела, что похоронка и фотографии на месте, а писем нет. Она сказала об этом бабушке. Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, напряжённо прислушалась, но душа её молчала, и голос сына больше не звучал в ней. Он угас, умер, погиб вторично, и теперь уже погиб навсегда. Дети, пользуясь её слепотой, вынули эти письма. Но для неё они вынули не из шкатулки, – их вынули из её души, и теперь ослепла и оглохла не только она, но и её душа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Write five sentences about things you did last week. Use Past Simple forms of the verbs below. be, buy, do, give, have,make,meet,read,read,run,see,...
Математика
Помогите решить!!! первая цифра на 2 больше чем четвёртая, вторая цифра на 2 больше, чем первая, четвёртая цифра в два раза меньше первой, в сумме ...
Химия
Вычислите объем водорода который можно получить из 90г уксусной кислоты и 80г кальция , если объемная доля выхода водорода составляет 95%.