Вычислите объем водорода который можно получить из 90г уксусной кислоты и 80г кальция , если объемная доля выхода водорода составляет 95%.

Химия
Вычислите объем водорода который можно получить из 90г уксусной кислоты и 80г кальция , если объемная доля выхода водорода составляет 95%.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это задача на избыток и недостаток.То есть если даны массы двоих исходных веществ нужно определить какое было взято в меньшем количестве и решить.       90 г         80г                                   xл 2CH3COOH + Ca=====>(CH3COO)2Ca + H2(стрелка вверх)  М=60г/моль  40г/моль                       Vm=22,4 л/моль m=120г          40 г                                V=22,4 л Нахоим какое из веществ в избытке: n(CH3CoOOH)=90/60=1,5 моль  n(Ca)=80/40=2 моль Cа  в избытке.Значит решаем задачу по уксусной кислоте. По уравнению реакции состаляем пропорцию: 90/120=x/22,4 => x=90*22,4/120=16,8 л(это объем теоритический) Найдем объем практический,т.е. объем который на самом деле получился. Формула:  φ(выхода)=V(практический)*100%/V(теоритический) Значит V(практич.)=V(теор.)* φ(выхода)/100%=15,96 л Ответ:15,96 л.   
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