как решить Трое маляров могут закончить работу за 5 дней а 5 маляров за сколько дней работу закончиваеть.

Математика

как решить Трое маляров могут закончить работу за 5 дней а 5 маляров за сколько дней работу закончиваеть.

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