как решить Трое маляров могут закончить работу за 5 дней а 5 маляров за сколько дней работу закончиваеть.

Математика
как решить Трое маляров могут закончить работу за 5 дней а 5 маляров за сколько дней работу закончиваеть.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если трое за 5 дней,значит 1 закончит за 15 х/3=5 х=15 а пять маляров закончат работу за х/5=3
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