Вычислите длину круговой орбиты искусственного спутника Земли, если спутник вращается на расстоянии 320 км от Земли, а радиус Земли равен 6370 км. (кто ответит дам лучший ответ)))
Математика
Вычислите длину круговой орбиты искусственного спутника Земли, если спутник вращается на расстоянии 320 км от Земли, а радиус Земли равен 6370 км. (кто ответит дам лучший ответ)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий радиус орбиты равен: 320+6370=6690(км); Длина окружности равна: 2*пи*R = 2*3.14*6690= 42013.2(км).
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