кого можно назвать идеалом современной молодежи?почему?

Гость: Гость:

Думаю идеалом современной молодежи можно назвать саму молодежь. Так как подростки в большей степени зависят от сверстников. у взрослых возможно друзья. тут даже не в зависимости от времени, а уже конкретно возраст. Но точно друзья, по тому что период социальной адаптации в таком возрасте происходит. И возможно у некоторых самомтоятельность, попытка оторваться от родителей. Вот надеюсь помогла)