кого можно назвать идеалом современной молодежи?почему?
География
кого можно назвать идеалом современной молодежи?почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю идеалом современной молодежи можно назвать саму молодежь. Так как подростки в большей степени зависят от сверстников. у взрослых возможно друзья. тут даже не в зависимости от времени, а уже конкретно возраст. Но точно друзья, по тому что период социальной адаптации в таком возрасте происходит. И возможно у некоторых самомтоятельность, попытка оторваться от родителей. Вот надеюсь помогла)
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