Макроудобрения-удобрения, которые нужны растению в _____________________________________________ количестве.

Биология
Макроудобрения-удобрения, которые нужны растению в _____________________________________________ количестве.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
макроудобрения-удобрения которые нужны растению в большом количестве.  
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