составь и запиши текст. используя данные слова съедобные,грибники, роща, несъедобные, подберёзовик, мухомор, корзинка, съели, под сучьями. ешё надо озагловить текст.

Русский язык
составь и запиши текст. используя данные слова съедобные,грибники, роща, несъедобные, подберёзовик, мухомор, корзинка, съели, под сучьями. ешё надо озагловить текст.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                            Как мы ходили в рощу Как-то я отправился в рощу с отальными грибниками.Видим под сучьями растёт мухомор и мы его не взяли потому что он несъедобный.Мы пошли дальше и увидели под стройной берёзой гриб подберёзовик мы его срезали и положили в карзинку.Потом мы пришли домой пожарили и съели.
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