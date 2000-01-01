с шахты отправлено в вагонах 2100 тонн угля,по 60 т в каждом,по50 т в каждом.Сколько вагонов потребовалось больше и на сколько?

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Чтобы посчитать какое количество вагонов потребуется для перевозки 2100 тонн если в вагоне по 60 тонн нужно: 2100/60=35 Чтобы посчитать какое количество вагонов потребуется для перевозки 2100 тонн если в вагоне по 50 тонн нужно: 2100/50=42 Соответственно если по 50 тонн то понадобиться на 42-35=7 вагонов больше, чем при перевозке с использованием вагонов в которые помещается по 60 тонн