нужно сочинение "Любовь сильнее смерти" до 20:00

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любовь сильнее смерти . Что такое настоящая любовь ? Настоящая Любовь - это чувство которое окрыляет, которое поднимает тебя на небеса , и которая длится вечно . Смерть - это выход души из тела . Любовь сильнее смерть потому , что даже после смерти люди не перестают любить друг друга . Во всех произведениях писатели подтверждали , что любовь-это и есть то самое добро, а смерть , что ни на есть зло . А как все знают , что добро всегда побеждает зло , а значит любовь сильнее смерти .