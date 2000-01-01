нужно сочинение "Любовь сильнее смерти" до 20:00

Литература
нужно сочинение "Любовь сильнее смерти" до 20:00
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
любовь сильнее смерти .  Что такое настоящая любовь ? Настоящая Любовь - это чувство которое окрыляет, которое поднимает тебя на небеса , и которая длится вечно . Смерть - это выход души из тела . Любовь сильнее смерть потому , что даже после смерти люди не перестают любить друг друга .  Во всех произведениях писатели подтверждали , что любовь-это и есть то самое добро, а смерть , что ни на есть зло . А как все знают , что добро всегда побеждает зло , а значит любовь сильнее смерти .
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