Какова масса 1л фтора, 1л хлора(н.у.)?
Химия
Какова масса 1л фтора, 1л хлора(н.у.)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) n(ню)=V/Vm=1/22,4=0,04 моль (F) m=Mm*n=19г/моль*0,04=0,76 грам 2) n(ню)=V/Vm=1/22,4=0,04 моль (Cl2) m=Mm*n=70*0,04=2,8 грам
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