Стороны треугольника относятся как 4:5:7. Найдите стороны подобного ему треугольника, если его периметр равен 96 см.
Геометрия
Стороны треугольника относятся как 4:5:7. Найдите стороны подобного ему треугольника, если его периметр равен 96 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х+5х+7х=96; 16х=96; х=6(см). Сторона а = 6*4=24(см). Сторона в = 6*5=30(см). Сторона с = 6*7=42(см).
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