из двух поселков нахлдящихся на расстоянии 78 км вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника и встретились через 3 часа .первый лыжник шел со средней скоростью 12 км ч. с какой средней скоростью шел второй лыжник?
Математика
из двух поселков нахлдящихся на расстоянии 78 км вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника и встретились через 3 часа .первый лыжник шел со средней скоростью 12 км ч. с какой средней скоростью шел второй лыжник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.78:3=26(км/ч) - скорость сближения лыжников. 2. 26-12=14 (км/ч) _скорость второго лыжника. Ответ: второй лыжник шел со средней скоростью 14 км/ч.
Гость:
Найдем расстояние, которое прошел первый лыжник за 3 часа 1) 12 * 3 = 36 (км) прошел первый лыжник до встречи 2) 78 - 36 = 42 (км) прошел второй лыжник за три часа 3) 42 : 3 = 14 (км/час) средняя скорость второго лыжника Ответ: средняя скорость второго лыжника 14 км/час.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите пожалуйста у меня училка строгая по обществознанию. Ответье на вапрос Кого можно считать богатым человеком зарание спасибо огромное
Алгебра
В городе N живет 200000 жителей. Среди них 20% детей и подростков. Среди взрослых 35% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т.п.). Сколь...
Русский язык
Литература