из двух поселков нахлдящихся на расстоянии 78 км вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника и встретились через 3 часа .первый лыжник шел со средней скоростью 12 км ч. с какой средней скоростью шел второй лыжник?

Математика

из двух поселков нахлдящихся на расстоянии 78 км вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника и встретились через 3 часа .первый лыжник шел со средней скоростью 12 км ч. с какой средней скоростью шел второй лыжник?

Автор: Гость