Гость: Гость:

В городе N живет 200000 жителей. Среди них 20% детей и подростков. Среди взрослых 35% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т.п.). Сколько взрослых жителей работает Примем а - количество жителей всего; в - количество детей и подростков с - количество неработающих взрослых д - количество работающих взрослых 20%=0,20 35%=0,35 тогда в = 0,20*а=0,20*200000 = 40000 (с+д)=а-в = 200000-40000=160000 с=0,35*(с+д) =0,35*160000=56000 д=(с+д)-с=160000-56000=104000 Ответ: работает 104000 взрослых жителей