Что лучше справедливость или милосердие?

Гость: Гость:

Для каждого человека она своя,не похожая на справедливость других людей. Поэтому на этот вопрос ответить очень трудно. Что для одного - справедливость, для другого-это ничто. милосердие - это когда милое сердце . несущее сострадание и любовь . Между милость и справедливостью нет как выбирать , т.к. справидловость и молость в наше время , почти нет . поэтому выбора нет .