Что лучше справедливость или милосердие?
Литература
Что лучше справедливость или милосердие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Справедливость! Потому что нельзя наказывать невинных!
Гость:
Для каждого человека она своя,не похожая на справедливость других людей. Поэтому на этот вопрос ответить очень трудно. Что для одного - справедливость, для другого-это ничто. милосердие - это когда милое сердце . несущее сострадание и любовь . Между милость и справедливостью нет как выбирать , т.к. справидловость и молость в наше время , почти нет . поэтому выбора нет .
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