составить предложения со словами стенной осенний ранее каменный

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составить предложения со словами стенной осенний ранее каменный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
осенний  день   начался с  дождя.     раннее   я  уже  был   предупреждён    начальником.   вокруг   дома   построили     каменный   забор.     у  нас   весит   настенный   календарь.
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