составить предложения со словами стенной осенний ранее каменный
Русский язык
составить предложения со словами стенной осенний ранее каменный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
осенний день начался с дождя. раннее я уже был предупреждён начальником. вокруг дома построили каменный забор. у нас весит настенный календарь.
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