полагая что П =(равно волнистой линией) 3,14, определите радиус окружности, длина которой равна а 10,833м. Б ,6,5312дм. В 18,8557км. Г 0,0157 см
Математика
полагая что П =(равно волнистой линией) 3,14, определите радиус окружности, длина которой равна а 10,833м. Б ,6,5312дм. В 18,8557км. Г 0,0157 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) R=17.25 м б) R = 1.04 дм в) R = 3.0025 км г) R = 0,0025 см
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