полагая что П =(равно волнистой линией) 3,14, определите радиус окружности, длина которой равна а 10,833м. Б ,6,5312дм. В 18,8557км. Г 0,0157 см

Математика

полагая что П =(равно волнистой линией) 3,14, определите радиус окружности, длина которой равна а 10,833м. Б ,6,5312дм. В 18,8557км. Г 0,0157 см

Автор: Гость