Какие вы знаете: 1. Магматические породы (10 штук (базальт, гранит)); 2. Осадочные породы (10 штук (песчаник, известняк)); 3. Метаморфические породы (10 штук (гнейс, сланец)). СРОЧНО
Українська література
Какие вы знаете: 1. Магматические породы (10 штук (базальт, гранит)); 2. Осадочные породы (10 штук (песчаник, известняк)); 3. Метаморфические породы (10 штук (гнейс, сланец)). СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
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1.Пемза Обсидиан Метариолит Метаандезит Трахит Фонолит Долерит Метадолерит 2.Бурый железняк Опоки Диатомит Гипс Каменная соль Фосфорит Нефть Каменный уголь 3.Эпизон Мрамор Кварцит Мигматит Скарн Грейзен Амфиболит Милонит
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